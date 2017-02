Studenten ten strijde tegen te hoge eigen bijdrage

Voor een studie betaalt de student collegegeld, maar in sommige gevallen moeten studenten meer betalen. De studentenbonden trekken nu aan de bel. Dit schrijft de NOS woensdag. ISO-voorzitter Jan Sinnige: De afgelopen maand hebben we weer bijna honderd meldingen gekregen van studenten die onrechtmatig extra bijdragen moeten betalen. Geen bijdrage betekent in die gevallen geen studiepunten. En dat is in strijd met de wet.Het gaat dan bijvoorbeeld om een cursus van 35 euro, of een studiereis van 300 euro. "Die zijn formeel niet verplicht, maar als je niet meedoet, krijg je geen diploma.'

Collegegeld moet kostendekkend zijn

In 2015 bepaalde minister van Onderwijs Jet Bussemaker dat het collegegeld voldoende moet zijn voor een volledige kostendekking. Sinnige:'Toen was het een tijd rustig, maar op de een of andere manier is het aantal meldingen weer toegenomen. Ze lappen de regels aan hun laars.'

Sinnige denkt dat het om ongeveer acht instellingen gaat. De namen wil hij niet noemen. Maar het zou hem niet verbazen als dit bij nog veel meer instellingen gebeurt. Sinnige: 'Maar ik ben bang dat dit het topje van de ijsberg is.' Het ISO gaat in overleg met Bussemaker in de hoop dat de minister de problemen aanpakt. Anders blijft er volgens Sinnige niets anders over dan een rechtszaak.