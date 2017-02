Aanrijding met wals mogelijk gelinkt aan drugsdumping

De politie hield woensdagochtend even na middernacht een 19-jarige man zonder vast woonadres aan op de Kempischebaan in Valkenswaard. De man wordt zou even daarvoor een aanrijding hebben veroorzaakt met een wals en mogelijk betrokken zijn bij een dumping van chemisch afval.

Even daarvoor zagen surveillerende agenten op de Luikerweg een klein model vrachtwagen rijden. Het voertuig viel op omdat de vrachtwagen een stadsbus inhaalde, terwijl op de Luikerweg een inhaalverbod geldt. Daarnaast bleek het voertuig niet verzekerd te zijn en reed de chauffeur met hoge snelheid. De vrachtwagen vervolgde met hoge snelheid zijn weg in de richting van Eindhoven en negeerde een stopteken van de politie.

Aanrijding

Bij de kruising Klinkerstraat met de Eindhovenseweg in Valkenswaard reed de bestuurder rakelings langs een verkeersbord en ook een geparkeerde auto werd op het nippertje ontweken. Terwijl er op die locatie aan de weg wordt gewerkt, bleef de bestuurder in volle vaart zijn weg vervolgen op de Eindhovenseweg. De vrachtwagen reed vervolgens met hoge snelheid tegen een geparkeerde wals. Direct na de aanrijding zien agenten bestuurder uitstappen en ervandoor gaan in de richting van de Hutakker. Na een korte zoektocht werd de man uiteindelijk aangehouden in een houtopslag van een woning aan de Kempischebaan.

Dumping chemisch afval

Het viel agenten op dat de vrachtwagen rook naar chemische stoffen. Uit voorzorg werd de omgeving afgezet en de brandweer ingeschakeld. In de vrachtwagen werden echter geen chemische stoffen gevonden. De politie besloot daarop een kijkje te nemen op een bekende dumplocatie in het nabijgelegen Borkel en Schaft. Op die plek werd inderdaad chemisch afval aangetroffen.

Verder onderzoek

De politie sluit niet uit dat de bestuurder van de vrachtwagen verantwoordelijk is voor de dumping, maar daarvoor is verder onderzoek noodzakelijk. Forensische rechercheurs en specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen doen woensdag verder onderzoek naar de dumping. De aangehouden verdachte ligt in het ziekenhuis met diverse verwondingen die hij bij de aanrijding opliep.