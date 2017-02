Auto total loss na vergeten handrem

Woensdagmiddag is op de Bieslookveld in Schiedam een auto te water geraakt. De eigenaresse had haar auto voor de deur geparkeerd waarna ze naar binnen liep.

Even later hoorde ze een plons en zag dat haar auto in het water lag. Vermoedelijk was ze vergeten haar auto op de handrem te zetten.

Total loss

De politie kwam ter plaatse en heeft haar gegevens genoteerd. Een berger heeft de auto uit het water getakeld en meegenomen. De auto is total loss.