Politie neemt 325.000 euro cash in beslag bij onderzoek witwassen

De politie heeft woensdagochtend, in verband met een onderzoek naar witwassen, op negen locaties invallen gedaan en daarbij onder andere voor 325.000,- euro aan cash geld in beslag genomen. Dit meldt de politie woensdagavond.

Invallen

De politie deed invallen in vijf woningen, twee chalets, een kantoorpand en een opslagruimte in ’s-Hertogenbosch, Oosterhout, Kerkdriel en Asten. De actie maakte onderdeel uit van een integraal strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte. Het onderzoek loopt sinds januari 2016. Onder regie van het Openbaar Ministerie werkt het Ondermijningsteam van de politie Oost-Brabant nauw samen met de Belastingdienst.

Luxe auto's en goederen

Bij de actie van woensdag waren medewerkers van de politie en de Belastingdienst betrokken. Er werden onder andere drie luxe auto’s, twee scooters, administratie, luxe sieraden en gegevensdragers in beslag genomen.

De politie nam daarnaast contant geld voor een bedrag van 325.000 euro in beslag. Tevens werden door de belastingdienst diverse aanslagen opgelegd die direct werden ingevorderd. De actie werd rond 17.00 uur afgerond. Er werden geen aanhoudingen verricht. Deze worden echter niet uitgesloten. Het onderzoek gaat onverminderd verder.