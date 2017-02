Haren van meisje afgeknipt door fietsende harenknipper

Een moeder deed op Facebook de melding dat de man haar dochter op de fiets gevolgd en vervolgens een stuk van haar lange haar afgeknipt. Het meisje fietste ter hoogte van de Albert Heijn en voelde dat iemand aan haar haar trok en er snel vandoor ging.

Het meisje schrok hevig en kreeg pas de volgende dag in de gaten dat er een pluk haar was afgeknipt. De moeder laat via Facebook weten: ‘Mijn dochter is er echt ontdaan van. Blijf gewoon met je klauwen van mijn kind af!’

Op het bericht van de vrouw kwamen vele reacties binnen. Ook van vrouwen die ook slachtoffer waren in de omgeving van Berkel en Rodenrijs. De politie roept op om aangifte te doen als men slachtoffer is van de harenknipper.