Terugroepactie gevaarlijke zwembandjes

De waarschuwing geldt voor de Lief! zwembandjes met artikelnummer 0773086 met batchcode 41151. Deze zwembandjes zijn verkocht bij Kruidvat en via de website van Lief! Lifestyle in de periode april 2016 tot en met juni 2016. De zwembandjes zijn verkocht in een blauwe variant met EAN code 8712051534992 en een roze variant met EAN 8712051534985.

Bij de zwembandjes met de betreffende batchcode 41151 (op de achterzijde van de verpakking) zijn de naden mogelijk niet sterk genoeg waardoor de zwembandjes kunnen scheuren. Als dit tijdens het gebruik gebeurt ontstaat er verdrinkingsgevaar.

Als u deze zwembandjes heeft, dan wordt u dringend verzocht deze niet meer te gebruiken en terug te brengen naar een filiaal van Kruidvat. U krijgt het aankoopbedrag retour.