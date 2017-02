Nieuwe kleding voor personeel Ambulance

Ontwerpster Karin Slegers ontwierp drie verschillende kledinglijnen waaruit men kon kiezen. De keuze is gevallen op ‘Touch of Red’. De hoofdkleuren worden cyaan, grijs, blauw met rode accenten. In de aanloop is er hier en daar nog wat gesleuteld aan het ontwerp. Zo heeft ‘de Star of Life’ een prominentere plek gekregen in het Touch of Red ontwerp. In het oorspronkelijke Touch of Red ontwerp lag het accent meer op striping.

De kledingontwerpster moet nog een paar kleine dingen fine tunen voordat de draagproef kan gaan beginnen. De draagproef is bedoeld om goed te kunnen beoordelen of de kleding goed en comfortabel zit en voldoet aan de wensen.

De mannen en vrouw krijgen dezelfde kleding. Bij het ontwerpen is rekening gehouden dat de kleding ook een goede pasvorm heeft voor vrouwen.