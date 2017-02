KNMI: plaatselijk gladheid door winterse neerslag

Het KNMI waarschuwt vandaag met code geel voor gladde wegen. Het is overwegend bewolkt. In het midden en zuiden valt eerst nog wat lichte (mot)sneeuw. De temperaturen liggen in het zuiden rond het vriespunt, in het oosten ligt de temperatuur rond -3°C. Er kan plaatselijk gladheid voorkomen door bevriezing van natte weggedeelten en zeer lokaal door wat winterse neerslag.

Overdag is het meest bewolkt en wordt het geleidelijk overal droog. In het zuidoosten kan een enkele opklaring voorkomen. De maxima liggen in het noorden iets onder nul, in het zuidoosten kan het met wat zon 4°C worden. De wind is oostelijk en matig, aan zee en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtig.

In de nacht naar vrijdag komen er enkele wolkenvelden voor en blijft het droog. Het koelt af naar gemiddeld -4°C. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is overwegend matig, aan zee en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig.

Vrijdag zijn er vooral in het oosten opklaringen, wel is er ook hogere bewolking. In de avond kan hier en daar wat sneeuw vallen. De maximumtemperaturen komen rond het vriespunt uit. De oostelijke tot noordoostelijke wind is meest matig, aan de noordwestkust en op het IJsselmeer mogelijk vrij krachtig