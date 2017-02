FNV roept bioscoopuitbater Kinepolis op arbeidsverslechteringen te stoppen

FNV Media & Cultuur roept bioscoopwerkgever Kinepolis in een brief op te stoppen met het doorvoeren van verslechteringen in arbeidsvoorwaarden van hun medewerkers in Nederland. De bioscoopuitbater negeert afspraken in de cao bioscoopbedrijf en wil voornamelijk verslechteringen doorvoeren in een eigen, nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling.

‘Een ernstig uitgekleed arbeidsvoorwaardenpakket dat aan elk fatsoen voorbijgaat en bovendien in strijd is met de cao,’ aldus bestuurder FNV Media & Cultuur Paul Smink. ‘Wij roepen medewerkers op de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling niet te tekenen.’

Forse verslechteringen

Als het aan Kinepolis ligt, krijgen werknemers een schamele loonsverhoging van 0,75% maar daar tegenover staat een hele lijst met verslechteringen. In de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling leveren werknemers onder andere vakantiedagen in, worden de nachttoeslag, overwerk- en provisieregelingen sterk verslechterd en zijn diverse posten buitengewoon verlof geschrapt. Ook kunnen medewerkers straks verplicht elke zondag aan het werk worden gezet, terwijl in de cao en de Wet op de cao (artikel 12) medewerkers het recht hebben op 13 vrije zondagen per jaar. In de regeling is niets opgenomen over vakantietoeslag, calamiteitenverlof, kortdurend en langdurend zorgverlof. Smink: ‘En alsof dat nog niet uitgekleed genoeg is, heeft Kinepolis in de nieuwe arbeidsvoorwaarderegeling een wijzigingsbeding opgenomen zodat hij in de toekomst zonder overleg zelf kan besluiten nog verdere verslechteringen door te voeren. Dat is zacht uitgedrukt nogal asociaal. Zeker aangezien het beursgenoteerde bedrijf het financieel heel goed doet en de winsten stijgen.’

Nawerking en cao bioscoopbedrijf

Hoewel de cao bioscoopbedrijf 1 juli 2016 afliep, geldt de nawerking voor deze cao. Dat betekent dat de afspraken in deze cao nog steeds van kracht zijn zolang er geen nieuwe cao is. Verslechteringen in arbeidsvoorwaarden zijn dan wettelijk ook niet toegestaan. Smink: ‘Werkgevers laten zich in het nieuwe cao-traject ook niet van hun beste kant zien. Ze willen niet eens met ons aan tafel om te praten over een verlenging van de cao. Deze race naar beneden die werkgevers hebben ingezet moet stoppen en medewerkers horen te krijgen waar ze recht op hebben.’ FNV Media & Cultuur beraadt zich op juridische stappen wanneer de Kinepolis Group geen gehoor geeft aan de oproep.

De Kinepolis Group is één van de grootste bioscooporganisaties in Europa, is beursgenoteerd en heeft 14 vestigingen in Nederland onder diverse merknamen. In Nederland werken een paar honderd medewerkers bij de Kinepolis Group. De verslechteringen zouden betekenen voor medewerkers die werken bij de volgende bioscopen: Cineast (Enschede en Rotterdam), Kinepolis (Breda, Dordrecht, Enschede, Groningen en Utrecht Jaareurs), Utoplis (Almere, Den Helder, Emmen, Oss en Zoeterneer), Cinerama in Rotterdam, Bioscoop Utrecht City en de bioscoop in Huizen (NH).