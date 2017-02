Buschauffeur gewond na aanval met vloeibare bijtende stof

In Eindhoven is een buschauffeur aangevallen door drie mannen met een bijtende vloeibare stof. De chauffeur raakte gewond aan zijn ogen.

De aanval vond plaats op vrijdag 27 januari, maar de politie heeft het voorval nu pas bekendgemaakt. Het drietal pleegden hun daad direct na het instappen en renden nadien weer weg. Ten tijde van de aanval, zaten er tien passagiers in de bus. De politie zoekt getuigen van het incident. Onbekend is of de chauffeur al weer aan het werk is.