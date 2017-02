Pakketbezorger in kast opgesloten

Een pakketbezorger is woensdagmiddag 8 februari in een pand vastgehouden en beroofd van zijn auto. Dat gebeurde rond de klok van 15.00 uur in de Dantestraat. Daar moest de 21-jarige man uit Den Dungen een pakket afgeven.

Nadat de bezorger had aangebeld, deed een onbekende man de deur open. Hij vroeg of het 21-jarige slachtoffer binnenkwam, waar nog een tweede man aanwezig bleek te zijn. Zonder enige aanleiding stopte het duo de bezorger in een kast. Ze namen zijn autosleutels mee en gingen ervandoor met de auto van het slachtoffer. De 21-jarige bezorger zag op enig moment kans om uit de kast te komen, verliet het pand en waarschuwde de politie. Agenten stelden meteen een onderzoek in en vonden de gestolen auto terug op de Voltairestraat. Daar werd de auto weggetakeld en meegenomen voor onderzoek.

Informatie doorgeven

Het is nog niet duidelijk of de twee verdachten iets buit hebben gemaakt uit de auto. De leeftijden van de verdachten kon het slachtoffer moeilijk inschatten. Wel kon hij vertellen dat één van de mannen vrij fors was. Beide mannen droegen een muts, de ene was blauw van kleur, de andere geel.