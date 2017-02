OM eist werkstraf en voorwaardelijke celstraf na ongeval met hoogwerker

Tegen een 48-jarige man uit Oosterwolde is vandaag voor de rechtbank in Zutphen een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist. De officier van justitie houdt hem verantwoordelijk voor het ongeval met een hoogwerker, op 2 mei 2015, op het oldtimerevenement in Oosterwolde. Bij het ongeval kwam een man om het leven, raakten acht kinderen zwaar gewond en liepen vier volwassenen letsel op.

De zogeheten verreiker was naar het terrein gebracht zodat er verlichting en spandoeken opgehangen konden worden. Maar de verreiker werd tijdens het evenement ook gebruikt om mensen op een hoogte van zo’n 20 meter van het uitzicht te laten genieten. Hierin zit volgens de officier van justitie de kern van het verwijt: ‘De verdachte heeft de verreiker ingezet als een soort kermisattractie, terwijl de verreiker daarvoor helemaal niet bedoeld is en ook in het geheel niet is gekeurd.’ De verreiker viel om, terwijl er vijf volwassenen en acht kinderen in het bakje stonden. Een toeschouwer op de grond werd geraakt en overleed aan de gevolgen van zijn verwondingen.

Volgens de officier van justitie is uit het onderzoek gebleken dat de veiligheidseisen op drie manieren zijn overtreden. Allereerst zijn veel meer mensen dan de toegestane drie personen in de werkbak omhoog gebracht. Verder had de bestuurder de verreiker in de overbruggingsstand gezet. Dit is feitelijk een noodstand, waarin de giek in plaats van tot 18 meter, tot ruim 20 meter hoogte kan reiken. Omdat deze stand risico’s met zich meebrengt, moet de bestuurder in deze stand steeds een sleutel vasthouden. Om dit te omzeilen, heeft de bestuurder de noodstand met een spouwanker vastgezet. Tot slot heeft de bestuurder verzuimd om het werkgebied van de verreiker af te zetten, waardoor het dodelijke slachtoffer te dicht in de buurt kon komen. De verreiker viel om, doordat de bestuurder de werkbak omlaag bracht, terwijl de giek meer dan 20 meter uitgeschoven was. Met zijn handelen heeft de man volgens het OM onaanvaardbare risico’s genomen.

Tijdens de zitting werd uitgebreid stil gestaan bij het leed dat het ongeval heeft veroorzaakt, bij de getroffen gezinnen én in de lokale gemeenschap. Met name de kinderen zijn voor het leven getekend.

Het OM kwalificeert het handelen van verdachte als dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Deze feiten rechtvaardigen volgens de officier van justitie op zich een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Daar staat tegenover dat de bestuurder geen strafblad heeft. Met het idee om mensen omhoog te brengen in de verreiker, had hij goede bedoelingen. ‘Nu het zo verkeerd is afgelopen, toont hij zich erg schuldbewust en lijdt zelf onder de wetenschap dat door zijn toedoen de levens van vele mensen zijn kapotgemaakt’’, aldus de officier van justitie.

Alles afwegende vindt de officier van justitie een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, met een proeftijd van twee jaar, op zijn plaats. ‘De voorwaardelijke gevangenisstraf doet recht aan de ernst van de feiten en moet de verdachte ervan weerhouden in de toekomst nog een keer dergelijke risico’s te nemen’, aldus de officier van justitie.