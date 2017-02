Paartje zeearenden nestelt bij Zuidlaardermeer

In het Groninger deel van het Hunzedal, rond het Zuidlaardermeer, leeft al enkele jaren een paartje jonge zeearenden. De zeearenden hebben inmiddels een volwassen leeftijd bereikt en bouwen nu hun eerste nest. Het nest bevindt zich in een natuurgebied van Het Groninger Landschap dat niet toegankelijk is voor publiek. Hier vinden ze voldoende rust. Om verstoring tegen te gaan wordt de locatie permanent beveiligd met camera’s.

“Het is sensationeel dat er een paartje zeearenden bij ons in het gebied broedt”, vertelt Michel Krol, natuurbeheerder van Het Groninger Landschap. “Met een spanwijdte van meer dan 2 meter is het de grootste vogel van Nederland. De zeearend broedt na eeuwen van afwezigheid sinds 10 jaar weer in ons land, maar uitsluitend in grote natuurgebieden. Dit is het eerste paar in de provincie Groningen en ook het eerste paar dat in een gebied broedt waar natuur, waterwinning, waterberging, landbouw en recreatie elkaar afwisselen, in de directe omgeving van een grote stad.”

Het Groninger Landschap heeft maatregelen getroffen om verstoring van de zeearenden te voorkomen. Michel Krol: “We gunnen de zeearenden de rust en de ruimte om de broedpoging tot een succes te brengen. We zullen er de komende maanden streng op toe zien dat iedereen zich aan de toegangsvoorwaarden houdt. Rond het nest zijn beveiligingscamera’s geplaatst die dag en nacht elke ongewenste bezoeker detecteren. Via een meldkamersysteem worden de beelden doorgezet naar handhavers in het gebied en bij onraad wordt onmiddellijk actie ondernomen.”

Het broeden van de zeearend is een prachtige bekroning van het werk dat afgelopen jaren is verzet om de natuur rond het Zuidlaardermeer te versterken. Samen met o.a. provincie Groningen, waterschap Hunze & Aa’s en Waterbedrijf Groningen heeft Het Groninger Landschap veel geïnvesteerd in herstel van natte natuur. Inmiddels leven er otters, bevers en zeldzame vogels als de witwangstern. De zeearend maakt het succes compleet. In het Drentse deel van het Hunzedal vindt een vergelijkbare ontwikkeling plaats. Een droom van Het Groninger Landschap is om de Hunze, via de stad Groningen, weer te verbinden met het Reitdiep.