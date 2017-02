'Nauwelijks controle op leden van stembureaus'

De gemeenten die BNR sprak lieten weten dat er geen Verklaring omtrent gedrag gevraagd wordt en geen onderzoek gedaan wordt naar de achtergrond van leden van stembureaus. In de Kieswet staat dat leden van het stembureau in ieder geval 18 jaar of ouder moeten zijn. Ook moeten ze een korte cursus volgen. De Kiesraad stelt duidelijk dat gemeenten in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het goed verlopen van de stemmen en het tellen.

Handmatig tellen

Vorige week besloot minister Plasterk dat alle stemmen bij de verkiezingen op 15 maart handmatig geteld moeten worden. Dit vanwege het feit dat de verkiezingsuitslag makkelijk te hacken zou zijn. Met dat nieuws kwam RTL Nieuws naar buiten. Volgens beveiligingsexperts is het systeem waarmee de s temmen geteld worden 'zo lek als een mandje'. Om de stemmen nu handmatig te kunnen tellen, zullen meer middelen en mankracht nodig zijn.

Meer landelijke regels

De SP vindt dat er meer landelijke regels moeten komen.over wie in de stembureaus de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen tellen. SP-Kamerlid Van Raak tegen BNR: 'Het is fantastisch dat mensen dit vrijwillig doen, maar er zijn grote verschillen tussen gemeentes. Ik vind het een nationale verantwoordelijkheid dat gecontroleerd wordt of mensen wel deugen. Iemand met een fraude-verleden zou daar niet moeten staan.'