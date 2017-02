Aanhouding na poging koop wapen en handgranaten op het darkweb

De politie heeft afgelopen week na onderzoek een 21-jarige man uit Epe aangehouden, omdat hij had geprobeerd een vuurwapen en meerdere handgranaten te kopen op het darkweb. De verdachte is aangehouden op verdenking van overtredingen op de Wet Wapens en Munitie. Uit vooronderzoek bleek dat de verdachte in het bezit van een wapenvergunning was; deze is per direct ingenomen.