Doorzoekingen en beslag in witwasonderzoek door FIOD

De FIOD heeft donderdag twee panden in de omgeving van Den Haag doorzocht in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar witwassen door een 45-jarige verdachte. De verdenking is dat de man gelden zonder legale herkomst heeft witgewassen via een stichting door middel van de aankoop van vastgoed. Er is beslag gelegd op administratie en onroerend goed.

De 45-jarige verdachte is één van de bestuurders van een stichting met als doel dienstverlening voor onderwijs. Hij is ook de bestuurder van een bedrijf dat handelt in onroerend goed voor onder andere de stichting. De verdachte heeft voor de stichting een pand aangekocht voor ruim 1.100.000 euro. Het pand zou zijn verbouwd voor circa 900.000 euro. De aankoop van het pand zou zijn gefinancierd door overboekingen vanaf bankrekeningen in Hong Kong, Turkije en Koeweit. De verbouwing van circa 9 ton is gefinancierd met contante geldstortingen. De herkomst van de gelden is niet duidelijk waardoor het vermoeden is dat de gelden niet legaal verkregen zijn. De verdachte had tot 2015 een bijstandsuitkering en na 2015 is hij in loondienst bij de onderneming.

De FIOD doorzocht de woning van de verdachte en het bedrijfspand in de omgeving van Den Haag. Er is beslag gelegd op het bedrijfspand, omdat misdaad niet mag lonen.