50 jaar cel voor de moord op Hester van Nierop uit Den Haag

In hoger beroep is de Mexicaan die in 1998 Hester van Nierop uit Den Haag verkrachtte en hierna om het leven heeft gebracht veroordeeld tot een celstraf van 50 jaar. Dit laat de moeder van Hester weten aan Omroep West.

Door de rechtbank werd de man veroordeeld tot een celstraf van 35 jaar. Zijn advocaat ging in hoger beroep omdat hij van mening was dat er sprake was van een persoonsverwisseling. Dit pakte anders uit voor de man en kreeg er zelfs 15 jaar straf bij.

In september 1998 werd het lichaam van de 27-jarige Hester gevonden in een hotelkamer in Juárez. Zij bleek te zijn verkracht en door verwurging om het leven te zijn gekomen. Volgens de regionale omroep was het lichaam van de vrouw in een handdoek gewikkeld en onder het bed geschoven.