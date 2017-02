'VVD'er Berckmoes: 'Grenzen dicht voor jonge mannen uit Afrika en Midden-Oosten'

Berckmoes: 'Het mengt voor geen meter. Ik zie daar een bedreiging. Dat door de enorme bevolkingsgroei daar de angry young men uit Afrika en het Midden-Oosten hiernaartoe komen, dat moet gewoon stoppen.’ De jonge mannen komen volgens haar gefrustreerd naar Europa en raken hier dubbel gefrustreerd. Berckmoes: 'Hier in West-Europa dreigt een soort Eurabia te ontstaan’ Ook stelt Berckmoes: 'Het islamitisch geloof is een gewelddadig geloof.’ Volgens Berckmoes kunnen veel migranten die naar Europa komen beter in hun eigen land hun problemen met elkaar oplossen. 'Je hebt altijd vluchtelingen, maar je moet eraan werken de migratiestromen zo beperkt mogelijk te houden.'

Reactie Halbe Zijlstra

Met haar uitspraken verkondigt ze niet het officiële standpunt van de VVD. Berckmoes beseft terdege dat ze last krijgt met deze uitspraken in haar eigen partij. Maar: 'Í do'nt care.' Ze staat niet meer op de lijst van de VVD en komt na de verkiezingen niet meer terug in de Tweede Kamer. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra nam heel snel afstand van de uitspraken van Berckmoes en reageert: ' Wij maken ons ook zorgen over de grote migratiestromen. Maar de wijze waarop zij dit zegt verklaart waarom ze niet op de lijst staat. Volgens hem zou Berckmoes een gebrek aan politiek gevoel hebben.