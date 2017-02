Zwaargewonde man (56) Capelle aan den IJssel overleden

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart om het misdrijf te onderzoeken. Zeker twintig rechercheurs onderzoeken wat er die nacht is gebeurd. Het team roept getuigen op om zich te melden bij de politie. Alle informatie is welkom.

Omstanders op de Straatweg wezen agenten die nacht rond 02:00 uur op de zwaargewonde man en startten direct met reanimeren. Toegesneld ambulancepersoneel nam de reanimatie over waarna het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis werd vervoerd. De 56-jarige Capellenaar kwam er helaas niet meer bovenop en overleed woensdagavond aan zijn verwondingen.

De politie heeft veel vragen, maar weet inmiddels wel dat het slachtoffer samen met een vriend vrijdagavond een drankje heeft gedronken in een café op de Straatweg. Daar vond een ruzie plaats tussen twee andere bezoekers waar het slachtoffer bij betrokken raakte. Rond sluitingstijd verlieten het slachtoffer en zijn kompaan het café. Daarna wordt het slachtoffer, buiten het gezichtsveld van zijn vriend, voor de deur van het café knock out geslagen.

Informatie

Vanwege de hevigheid van het gebruikte geweld breidde de politie het onderzoeksteam woensdagmiddag uit tot een TGO. Eerder al stelden onderzoekers sporen en camerabeelden veilig en spraken ze met enkele getuigen. Helaas leidde dit tot nog niet tot een aanhouding. Daarom is alle informatie van groot belang. Was u in het café en heeft u de ruzie tussen twee andere bezoekers gezien? Heeft u de dader gezien die het slachtoffer voor het café heeft neergeslagen? Of weet u andere details die van belang kunnen zijn voor dit onderzoek? Neem dan alstublieft contact op met het onderzoeksteam via 0900-8844.