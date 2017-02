Man (21) aangehouden na schietincident Rotterdam

Een 21-jarige man uit Rotterdam is donderdagavond aangehouden met een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) voor het schieten op een andere man.

Het slachtoffer raakte niet gewond.

Vanavond ontstond er ruzie tussen twee mannen op de Groene Hilledijk. Nadat de een met de auto naar huis reed op de Donkerslootstraat, volgde de ander. Thuis aangekomen krijgt het slachtoffer bij het uitstappen opeens de kogels om zijn oren. Hij ziet degene met wie hij ruzie had weer in de auto stappen en wegrijden. Het slachtoffer belt 112 en politieagenten die al snel in de buurt zijn, kunnen de schutter met een BTGV aanhouden op West-Varkenoordseweg. Er schijnt al langer onenigheid tussen de twee mannen te zijn. De 21-jarige man uit Rotterdam zit vast.