TGO onderzoekt moordaanslag op kapper in Enschede

Tevens onderzoekt het team of de brandstichting van een auto van het merk Seat, ’diezelfde avond, aan de Arthur van Schendelstraat in Hengelo in verband kan worden gebracht met dit misdrijf.

De ernstig gewonde man wordt in een ziekenhuis aan zijn brandwonden, behandeld.

Autobrand in Hengelo

De politie heeft een buurtonderzoek gehouden aan de Kottendijk in Enschede en de Arthur van Schendelstraat in Hengelo om informatie te verzamelen. De uitgebrande auto is voor nader forensisch onderzoek in beslaggenomen. Inmiddels is bekend dat de auto is gestolen in het westen van het land en mogelijk rondreed zonder kentekenplaten. Het is nog niet vastgesteld of deze brand met het incident in Enschede verband houdt.

Dader brandstichting kapsalon:

De dader zou ca. 1.80 meter zijn, donkere kleding en een bivakmuts hebben gedragen. Hij zou mogelijk in een donkere auto zijn gestapt en met hoge snelheid zijn weggereden.

Onrust

De wijkagent heeft vorige week samen met ambtenaren van de gemeente bij twee Turkse Moskeeën bezocht omdat er sprake was van onveilige gevoelens. Samen is het incident besproken en zijn de gevoelens gedeeld.

Vragen

Vallende fietser en hulpverlenende vrouw gezocht!

Het rechercheteam is specifiek op zoek naar vier mogelijke getuigen die voor het incident over de Kottendijk fietsten. Een persoon viel ter hoogte van de broodjes zaak van zijn fiets en kreeg hulp van een vrouw. De politie wil graag met deze vier fietsers en de vrouw in contact komen.

Getuige geweest?

De politie is op zoek naar mensen die op donderdag 2 februari rond 18.20 uur op of in de buurt van de Kottendijk mogelijk iets gezien of gefilmd hebben dat met dit incident te maken kan hebben gehad. De betreffende kapsalon ligt tegenover de Aldi, pal aan de busbaan. Tevens is de politie op zoek naar getuigen die iets hebben gezien van de autobrand of die weten wie gebruik maakte van de auto die verbrand is. Getuigen worden dringend verzocht zich te melden via het gratis telefoonnummer: 0800 6070 of via het digitaal tipformulier. Het is ook mogelijk om een vertrouwelijk gesprek aan te vragen met het Team Criminele Inlichtingen op: 079 3458 999