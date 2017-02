Politie doet onderzoek naar mogelijke ontvoering in Zwolle van 20-jarige man

Op woensdagavond 8 februari kreeg de politie melding van verdachte omstandigheden in de Van Schaikstraat in Zwolle. Op basis van een gesprek met een ooggetuige vandaag houdt de politie rekening met een mogelijke vrijheidsbeneming van een man van rond de 20 jaar oud. De politie zoekt getuigen van het incident.

Op woensdagavond maakte de getuige melding van de gebeurtenis, maar pas na uitvoeriger onderzoek en aanvullend verhoor in de eigen taal van de getuige vandaag bleek dat het mogelijk een vrijheidsbeneming betrof. De getuige werd gisteravond rond 21.00 uur in de Van Schaikstraat aangesproken door een man van ongeveer 20 jaar oud. Hij klonk buiten adem en vroeg om hulp. Enkele momenten later reed een zwarte auto de Van Schaikstraat in. Deze auto stopte ter hoogte van de getuige en de man. Er stapten een man uit de auto. Hij liep op de ongeveer 20-jarige man af en duwde hem met kracht in de auto. De man riep hierbij om hulp. De auto reed vervolgens weg met hoge snelheid weg in de richting van de Schermerhornstraat.

Dit nauwkeuriger beeld van de situatie was aanleiding tot nader onderzoek. Vandaag werd een buurtonderzoek gestart om de hulp van bewoners in te schakelen. Deze getuigenoproep is bedoeld om een grotere groep mensen en mogelijke passanten die rond dat tijdstip in de omgeving van het voorval waren, te bereiken.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar personen die meer weten over deze zaak of die mogelijk iets gezien hebben. Dat kan gaan over de auto, over het mogelijke slachtoffer of over in de twee inzittenden van de auto. Het kan ook zijn dat iemand wordt gemist of zonder reden afwezig is.

Signalement auto

Merk en type onbekend. Donkerkleurig, groot model stationwagen.

Signalement slachtoffer

Het gaat om een man van ongeveer 20 a 24 jaar en ongeveer 1.80 m lang met een slank postuur. Hij heeft een licht getinte huid en is mogelijk van Turkse komaf. Hij heeft kort zwart haar opgeschoren aan de zijkanten, scheiding in het midden en geen gezichtsbeharing.

Hij droeg een blauwe joggingbroek met oranje bies aan de zijkant en op het dijbeen het embleem van vermoedelijk "Barcelona" of "Real Madrid". Een donkerkleurige jas mogelijk zwart tot op de heupen.

Signalement vermoedelijke daders

Dader 1:

het gaat om een man met een dik postuur met licht getinte huid. Hij is ongeveer 1.80 a 1.85 meter lang en heeft een groot en ronde gezichtsvorm met grote ogen. Hij heeft zwart of donker krullend haar. De krullen aan de zijkant iets korter. Hij is ongeveer 26 á 27 jaar oud. en droeg een donkere jas tot op de dijen met capuchon en een lichtblauwe spijkerbroek.

Dader 2

Deze man heeft een licht getint uiterlijk.en heel kort geschoren haar dat donker is van kleur. Hij droeg een zwarte jas

Hebt u donderdagavond rond het tijdstip van 21.00 uur iets gezien of gehoord in de Van Schaikstraat of omgeving? Mist u iemand die voldoet aan het signalement van het mogelijke slachtoffer, of weet u anderszins iets van deze situatie? Belt u dan met de politie.