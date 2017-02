Voor 1 miljard xtc-pillen aan grondstoffen in trailer in Zeeland aangetroffen

Op een parkeerterrein aan de Bathseweg in Rilland is donderdagmiddag in een trailer van een vrachtwagen een zeer grote partij grondstoffen gevonden voor een xtc-laboratorium.

De vondst werd rond 16.15 uur gedaan. Een opsporingsambtenaar van de gemeente Reimerswaal meldde bij de politie dat een vrachtwagen al enige tijd op de parkeerplaats stond, onzichtbaar vanaf de weg. Het terrein is een gemeentelijke parkeerplaats voor vrachtwagens. Al snel bleek dat het om een zeer grote partij grondstoffen voor een xtc-lab ging. De vrachtwagen en trailer diende vermoedelijk als opslagplaats voor een xtc-laboratorium.

Monsters

De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst van de materialen en de vrachtwagen met een Nederlands kenteken. Zo zijn donderdagavond eerst monsters genomen van de grondstoffen. In de trailer zaten ruim honderd flessen met waterstofgas. Deze flessen moeten van diefstal afkomstig zijn, want particulieren mogen ze niet kopen. Verder 15.000 kilogram caustic soda en 3.000 liter hulpstoffen, zoals methylamine, aceton en dicloormethaan. Deze materialen zijn in beslag genomen en door een speciaal bergingsberdrijf afgevoerd. Verder is de vrachtauto met trailer voor verder onderzoek weggesleept. De brandweer assisteerde de politie bij het bergen van de materialen en de vrachtwagen.

Productie

De handelswaarde van de grondstoffen wordt door een regionaal coördinator van de politie op enkele honderdduizenden euro's geschat. Maar met de ontdekking is verhinderd dat voor een vele malen groter bedrag drugs zijn gemaakt. Verder is de schatting dat met deze grondstoffen in een xtc-laboratorium ongeveer één miljard xtc-pillen gemaakt hadden kunnen worden.