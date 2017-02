VEH: start experimenten met directe hulp bij gasschade

In december ging de Eerste Kamer akkoord met de omgekeerde bewijslast bij gasschade. In de praktijk passen de door de overheid ingestelde arbiters de omkering van de bewijslast al een tijdje toe. De vereniging vraagt de NCG om de wettelijke verankering van de omgekeerde bewijslast een praktische uitwerking te geven. Experimenten bieden de mogelijkheid om te onderzoeken hoe de procedure zo kan worden ingericht dat de mogelijkheden van de omkering van de bewijslast maximaal aan de gedupeerden van gaswinning ten goede kunnen komen.



Mogelijk kunnen arbiters in een eerdere fase van het proces ingeroepen worden en niet pas als sluitstuk van een taai en moeizame procedure. Andere opties zijn het vastleggen van de huidige kwaliteit van woningen door een conditiemeting. Nieuwe schades kunnen zo aanzienlijk beter worden beoordeeld en sneller afgehandeld. Ook denkt de vereniging aan het kwijtschelden van een drempelbedrag bij schades die niet geheel te wijten zijn aan de gaswinning en aan het inrichten van een fonds voor niet-draagkrachtige bewoners. Na evaluatie van de proeven kan bij gebleken succes deze aanpak verder worden opgeschaald. Vereniging Eigen Huis verwacht bovendien dat het verminderen van rapporten, tegenrapporten, overleggen en juridisch getouwtrek een forse besparing oplevert.



Een schadeprocedure op basis van omgekeerde bewijslast moet leiden tot snellere afhandeling van schades en een grotere tevredenheid onder gedupeerden. De nu vaak eindeloze doorlooptijden met alle overlast en onzekerheid kunnen tot een minimum worden teruggebracht. Dit zou een grote doorbraak te weeg kunnen brengen in het vertrouwen van de Groningers. Dat is hard nodig, want uit het op 17 januari jl. door de vereniging gepubliceerd vertrouwensonderzoek blijkt dat maar liefst 76 procent van de inwoners van het Groninger gaswinningsgebied de toekomst negatief of zeer negatief in ziet. De bevolking is het vertrouwen in een rechtvaardige aanpak volledig kwijt.