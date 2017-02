Elfde Warmetruiendag verwarmt jezelf, niet de wereld

Nog nooit was klimaatactie urgenter dan nu. vandaag doen daarom naar verwachting 200.000 mensen mee aan de grootste klimaatactie van Nederland: Warmetruiendag. Waar het vaak gaat over isolatie, financiering en technieken, zet Warmetruiendag al elf jaar de belangrijkste factor voor succesvolle energiebesparing in het zonnetje: de mens.

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is energiebesparing cruciaal: de knop moet letterlijk om. Deelnemers aan Warmetruiendag zetten dan ook massaal de verwarming lager, trekken een extra warme trui aan en besparen per dag wel 6, 12 of 18 procent energie, kosten en uitstoot. De warme trui staat daarbij symbool voor alles wat mensen zélf kunnen doen om hun klimaatimpact te verminderen.

Lievelingstrui van Nederland

Dit jaar zocht Warmetruiendag door heel Nederland verhalen van mensen over hun lievelingstrui en hun visie op energiebesparing, het binnenklimaat op het werk, op school, in het OV en in de winkel, en over de noodzaak om actie te ondernemen. Warmetruiendag sprak daarbij bijna tweehonderd mensen. De trui blijkt een goede gewoonte: zo draagt Jort Kelder het liefst zijn vest, stylist Bastiaan van Schaik een oversized sweater, kiest fashiondesigner Bas Kosters voor een bedrukte sweater en oud-minister Jacqueline Cramer een gerecyclede wollen trui. De verrassende verhalen en analyse worden op Warmetruiendag gepresenteerd.

Warmetruiendag: dag van heel Nederland

Besparen werkt samen het snelst; succesvolle aanpakken delen ook. Veel overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven hebben dan ook gezamenlijke besparingsacties op de actiewebsite aangekondigd en bedrijven kunnen de impact van hun actie concreet maken met de online Businesscase. Deelnemers zijn onder andere Stayokay, Kringloopwinkel Het Goed met alle vestigingen, de Handwerkbeurs in Zwolle, diverse onderwijsinstellingen waaronder de Universiteit van Maastricht, de Vrije Universiteit, de Universiteit Eindhoven, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Hogeschool van Hall Larenstein en bijna veertig gemeenten door het hele land doen mee waaronder Breda, Haaksbergen, Barneveld, Rotterdam, Goeree-Overflakkee en Delft.

Energiebesparing: no-brainer

Fossiele energie vervangen door schone helpt om verdere uitstoot van broeikasgassen te voorkomen, maar de groenste energie is de energie die niet hoeft te worden opgewekt. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Cambridge kan wereldwijd ruim zeventig procent van de energie worden bespaard. En als de kachel overal éen graad lager staat, kan Nederland op éen dag eenvoudig vier miljoen m3 gas uitsparen. Dat is ruim vijfentachtig miljoen zonnepaneeluren of bijna achttienduizend windmolenuren.

Greenchoice en Klimaatverbond

Warmetruiendag is een initiatief van Klimaatverbond Nederland, het samenwerkingsverband van gemeenten, provincies en waterschappen voor een goed klimaatbeleid. Energieleverancier Greenchoice steunt de actiedag nu voor de vijfde keer met als motto: de groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Marketingmanager Marieke van den Hoek van Greenchoice: “Energiebesparing hoort bij Greenchoice. Op Warmetruiendag gaat ons hele kantoor in Rotterdam op 16 graden. Als grootste van de groene energieleveranciers zetten wij al vijftien jaar vol in op energie besparen en zelf óf samen stroom opwekken. Net lanceerden wij BOKS, een slimme, nieuwe bespaarapp en dit jaar hebben