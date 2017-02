Dossiers rechtbank gevonden door bouwvakkers, rechtbak doet aangifte

Bouwvakkers die bezig waren met de renovatie van de rechtbank in Amsterdam hebben vuilniszakken vol papieren gevonden en die overgedragen aan de Telegraaf. De rechtbank laat in een reactie weten dat het om oud papier gaat en dit uit een afgesloten container is gehaald in een niet openbare ruimte.