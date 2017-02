Fietser opzettelijk geschept door automobilist

Een 20-jarige man uit IJmuiden is donderdagavond aangehouden omdat hij eerder die avond een 15-jarige plaatsgenoot opzettelijke had aangereden met zijn auto.

Omstreeks 21.50 uur fietste het slachtoffer op de Kennemerlaan in zijn woonplaats. Ter hoogte van de Vareniusstraat zag hij de auto rijden van verdachte. Nadat de verdachte zijn auto tot stilstand had gebracht, stapte er een vrouwelijke passagier uit. Zij zocht de confrontatie naar aanleiding van een eerdere aanrijding. Het slachtoffer wilde niet met haar praten, maar richtte zich tot de chauffeur. Toen hij hier geen contact mee kreeg, stapte het slachtoffer op zijn fiets en reed weg. Kort daarop werd hij op het fietspad aangereden. Hij werd een dertigtal meters mee meegenomen op de motorkap om vervolgens op straat te vallen. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op.

De verdachte bleef niet ter plaatse, maar reed in zijn auto weg. De politie kon hem later op de avond aanhouden. De verdachte is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De fiets van het slachtoffer en de auto zijn voor onderzoek in beslag genomen. De politie onderzoekt de zaak.