Doodsoorzaak slachtoffer misdrijf Geleen bekend

Het slachtoffer dat, in de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 februari, in Geleen bij een geweldsmisdrijf overleed, is neergeschoten. Sectie op het lichaam heeft dit donderdag uitgewezen.

Onduidelijk

Het was afgelopen dagen onduidelijk wat de precieze doodsoorzaak was. In eerste instantie was er sprake van een schietincident. Dit is later herzien omdat - gelet op de aard van de verwondingen – dit niet met zekerheid kon worden vastgesteld.

Lichaam vrijgegeven

Het stoffelijk overschot van het slachtoffer is donderdagavond na de sectie door de Officier van Justitie vrijgegeven. Inmiddels is het overgedragen aan de familie. Dit deel van het politieonderzoek is afgerond.

Verder onderzoek

Het technisch en tactisch onderzoek naar het geweldsincident is nog in volle gang. Wat de oorzaak of aanleiding is geweest, is nog niet bekend. Een team van 25 rechercheurs werkt aan de zaak.