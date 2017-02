Verdachte aangehouden voor woninginbraken in Groningse wijken

Een 32-jarige man zonder vaste verblijfplaats is vorige week aangehouden op verdenking van diverse woninginbraken. De politie verdenkt de man van negen woninginbraken in de Groningse wijken Beijum en De Hunze. De inbraken werden in november en december gepleegd.

Steen door de ruit

In de laatste twee maanden van 2016 werden inwoners van Beijum en De Hunze regelmatig opgeschrikt door diefstal uit hun woning. De inbreker gooide meestal overdag een steen door een ruit en nam vervolgens waardevolle spullen mee uit de woning. De politie vermoedt dat de aangehouden verdachte hiervoor verantwoordelijk is.

Getuige waarschuwt politie

De politie kwam de verdachte op het spoor dankzij een oplettende burger. De verdachte probeerde enkele goederen in te leveren bij een zogenaamde inbrengwinkel. Daar werden de goederen niet geaccepteerd waarna deze op straat werden achtergelaten. Een getuige zag dit en waarschuwde de politie. De achtergelaten spullen bleken buit te zijn gemaakt bij een inbraak. Na verder onderzoek door de politie in de noordelijke en oostelijke stadswijken en het speciale woninginbrakenteam, kwam de 32-jarige verdachte in beeld.

"Spullen voor het grijpen"

Hoewel de man wordt verdacht van negen inbraken, sluit de politie niet uit dat hij ook verantwoordelijk is voor andere strafbare feiten. De verdachte is een bekende van politie en justitie en is in bewaring gegaan. Agenten horen bij het opnemen van een aangifte van een woninginbraken regelmatig dat waardevolle spullen “voor het grijpen lagen”. Daarom is het advies om goederen met waarde altijd op te ruimen en nooit in het zicht neer te liggen.