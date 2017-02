Vrouw (26) uit Kampen overleden na aanrijding op A6 bij Emmeloord

Een 26-jarige vrouw uit Kampen is donderdag aan haar verwondingen overleden nadat ze woensdag betrokken was geweest bij een aanrijding op de A6 bij Emmeloord.

De vrouw was die woensdag omstreeks 08.25 uur betrokken bij een aanrijding op de A6 tussen een personenwagen en een vrachtwagen. Volgens De Stentor sloeg de auto van Kampense na de aanrijding meerdere keren over de kop en kwam in de berm tot stilstand. Met ernstig hoofdletsel is de vrouw naar een ziekenhuis gebracht, waar zij een dag later aan haar verwondingen overleed.

De vrachtwagenchauffeur, een 59-jarige man uit Tietjerksteradeel, werd na de aanrijding aangehouden en gehoord over de aanrijding. De politie heeft het ongeval in onderzoek.