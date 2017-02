Foto op canvas hét ultieme Valentijnscadeau

Nog even en het is Valentijnsdag. Dé dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met kleine cadeautjes, mooie bloemen en lieve kaarten.

Jaarlijks neemt het aantal gekochte kaarten en bloemen af en wordt steeds vaker gekozen voor een groter cadeau. Opvallend, omdat slechts 20% van de Nederlandse bevolking nog iets aan Valentijnsdag 'doet'. Hoewel het aantal mensen dat Valentijnsdag viert afneemt, wordt wel meer uitgegeven aan een cadeau voor zijn of haar geliefde.

Echte liefde

Van oudsher is Valentijnsdag bedoeld om iemand anoniem de liefde te verklaren. Maar de mensen van nu zijn mondiger en uiten hun liefde sneller. Gebeurt het niet in de kroeg, dan gaat dit wel via WhatsApp of een zogenaamd 'spontane' Facebook uitnodiging.

Iemand anoniem verrassen gebeurt dus nog zelden. Sterker nog, steeds vaker laten geliefden elkaar juist op een dag als Valentijnsdag weten nog steeds van elkaar te houden. Dat merkt ook online drukkerij Reclameland. Zo zijn er in de maand februari nu al 2x zoveel foto's op canvas besteld in vergelijking met vorig jaar. Vooral foto's van stelletjes die elkaar innig vasthouden of samen een mooie reis hebben gemaakt zien we vaak voorbij komen.

Maar ook gezinsfoto's worden vaak besteld op een canvasdoek. Hoewel uit onderzoek blijkt dat vier op de vijf consumenten niets voor hun partner koopt, ziet Reclameland met een verdubbeling van het aantal cadeaus ten opzichte van vorig jaar deze trend niet terug. Echte liefde bestaat nog steeds!