Boetes en rijverboden na grote taxicontroles op Schiphol

Twee chauffeurs reden afgelopen dinsdag rond zonder gekeurde taxameter. Dit apparaat berekent de ritprijs. Zij hebben een boete gekregen van 900 euro. Een andere taxichauffeur reed in een taxi die niet APK-gekeurd was en kreeg een boete van 130 euro. Geen van drieën mogen zij personen vervoeren totdat de keuringen zijn uitgevoerd. De ILT deelde ook een waarschuwing uit aan een chauffeur omdat hij geen pauze had gehouden. In totaal zijn 38 taxi's gecontroleerd.

Chauffeur betrapt op illegaal taxivervoer

Zaterdagavond 4 februari werd op de Luchthaven Schiphol een taxichauffeur betrapt op illegaal taxivervoer. Hij pachtte de taxivergunning van een ander maar reed voor zichzelf.

Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt; zo’n pachtconstructie is verboden. Ook krijgt hij een last onder dwangsom van 10.000 euro. Dat bedrag moet hij betalen als hij weer in de fout gaat. De ILT stelt nader onderzoek in naar de pachtconstructie.

KMar

In totaal zijn zaterdag op Schiphol, met steun van de KMar, 18 taxi’s gecontroleerd. Ook vorige week hebben ILT en de KMAR daar controles gehouden. Daarbij is onder andere een snorder (illegale chauffeur) opgepakt die herhaaldelijk in de fout is gegaan. Hij moet nog een dwangsom van 12.000 euro betalen en heeft een nieuwe dwangsom in het vooruitzicht gekregen van 10.000 euro. Die moet hij betalen als hij weer wordt betrapt.

Met de controles wil de ILT onder meer de veiligheid van passagiers en de verkeersveiligheid bevorderen en oneerlijke concurrentie tegengaan.