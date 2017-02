Plassende man is ex van Paay

De man die te zien is in het filmpje waarin hij in de mond van Patricia Paay plast is volgens advocaat Bernard Tomlow een ex van Paay en heeft het filmpje zelf niet openbaar gemaakt op internet.

Volgens Tomlow is zijn cliënt gechoqueerd en ontkent uitdrukkelijk dat hij direct of indirect betrokken is bij de verspreiding van het filmpje. ‘Cliënt is van mening dat het plaatsen zonder toestemming van een filmpje met afbeeldingen of handelingen van intieme, seksuele aard op internet, en deze te verspreiden via social media in een tijd waarin van social media in brede kring veelvuldig gebruik wordt gemaakt, een dermate ernstige inbreuk maakt op de lichamelijke integriteit en de privacy van de slachtoffers, dat er niet alleen sprake is van onrechtmatig handelen, maar tevens sprake is van een ernstig strafbaar feit’, aldus Tomlow.

De ex heeft na het online komen van het filmpje direct contact opgenomen met de politie en heeft melding gemaakt van dit onrechtmatige openbaar maken van deze privé gegevens. Volgens de advocaat treed zijn cliënt naar buiten om verdere speculaties en verdachtmakingen te ontkrachten. Uit privacy overwegingen wil Tomlow niet de identiteit van zijn cliënt bekend maken.

Aangifte

Paay heeft vandaag opnieuw in Hoofddorp aangifte gedaan bij de politie voor de vermeende chantage met seksfilmpjes en pikante foto's. Ook wordt inmiddels door de advocaat van Paay gekeken naar het maken van een claim richting de verspreiders.