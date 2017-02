PLUS schrapt met bouw centraal distributiecentrum 260 banen

Supermarktconcern PLUS gaat 260 fulltime (fte) banen schrappen met de bouw van een centraal in Nederland gelegen nieuw hypermodern distributiecentrum. Dit heeft PLUS vrijdag bekendgemaakt.

Tiel

Vanaf 2020 worden alle PLUS supermarkten bevoorraad vanuit één nieuw, volledig gemechaniseerd distributiecentrum. De activiteiten van de vier bestaande distributiecentra worden stapsgewijs overgeheveld naar het nieuwe distributiecentrum in Tiel, dat één van de modernste food-distributiecentra voor houdbare producten van Nederland wordt. Deze toekomstvisie maakte PLUS vandaag bekend aan haar medewerkers.

Jan Brouwer, algemeen directeur: 'We willen volgend jaar starten met de bouw van een hypermodern distributiecentrum in het centrum van het land. Een belangrijke stap voor PLUS, want opereren vanuit één volledig gemechaniseerd distributiecentrum zorgt voor een substantiële kostenreductie. In deze competitieve branche is dat belangrijk voor de concurrentiepositie van PLUS in de toekomst'.

'Het is niet een besluit dat je zomaar neemt, want het heeft een grote impact op een deel van onze medewerkers. Het houdt namelijk ook in dat we op termijn de activiteiten van de vier bestaande regionale distributiecentra stapsgewijs gaan toevoegen aan het nieuwe distributiecentrum. Het eerste distributiecentrum gaat in onze visie over ongeveer drie jaar over. Dit geeft ons de tijd om onze medewerkers te helpen in de begeleiding naar hun nieuwe toekomst', aldus Brouwer.

PLUS heeft op dit moment vier regionale distributiecentra voor houdbare producten. In Haaksbergen, Middenbeemster, Hendrik Ido Ambacht en Ittervoort. De spreiding en omvang van de huidige distributiecentra was de aanleiding om de totale structuur van het logistieke netwerk te evalueren. Door de activiteiten te centraliseren is PLUS in staat haar logistieke activiteiten fors efficiënter in te richten wat belangrijk is voor de concurrentiepositie van PLUS in de toekomst.

Volledig gemechaniseerd food-distributiecentrum

Het voorgenomen nieuwe distributiecentrum gaat alle 262 PLUS supermarkten bevoorraden. Dat dit distributiecentrum volledig gemechaniseerd wordt voor het totale houdbare assortiment, is uniek in de Nederlandse foodretail. Het nieuwe distributiecentrum staat op 9,3 hectare grond en is 41.000 m2 groot.

Duurzaamheid

Bij het ontwerp van het pand spelen ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid een belangrijke rol. Dit komt met name tot uiting in materiaalgebruik, de warmteterugwinning en waterhuishouding. Daarnaast heeft PLUS nog een optie van 80.000 extra vierkante meter voor uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst.

Personele consequenties

Op termijn wil PLUS de activiteiten van de vier regionale distributiecentra voor houdbare producten stapsgewijs onderbrengen in het centrale distributiecentrum. Er werken in de huidige vier distributiecentra circa 700 medewerkers. Dit zijn zowel medewerkers met een vast als tijdelijk dienstverband en hulpkrachten. Gezamenlijk betreft dit 435 fte. Het nieuwe distributiecentrum biedt werkgelegenheid aan circa 250 fte, daarvan is de verwachting circa 175 fte met de huidige medewerkers in te kunnen vullen. Dus voor 260 fte zal de baan komen te vervallen.

Over de toekomstvisie en de voorgenomen besluiten die daaruit voortvloeien gaat PLUS in gesprek met de Ondernemingsraad en vakbonden. PLUS zorgt vanzelfsprekend voor een sociaal plan, waarbij het uitgangspunt is om de medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden van werk naar werk.

Begin 2020 volledig operationeel

De voorgenomen bouw van het nieuwe distributiecentrum start, na het nemen van een formeel besluit, medio 2017. De verwachting is dat de eerste activiteiten van de bestaande distributiecentra over drie jaar overgeheveld worden. Het nieuwe distributiecentrum is dan medio 2020 volledig operationeel. PLUS maakt voor verse en vriesverse producten gebruik van twee distributiecentra in Barendrecht en Utrecht. Deze activiteiten, die in beheer zijn van externe partijen, vallen buiten deze reorganisatie.