OM eist 7 jaar cel tegen man die aanslag tegen politieman voorbereidde

Vrijdag heeft de officier van justitie voor de rechtbank in Arnhem 7 jaar gevangenisstraf geëist tegen een 41-jarige man die volgens het Openbaar Ministerie (OM) begin 2016 van plan was om in Nederland een aanslag te plegen.

Aanslag in Nederland

'Ook zou hij betrokken zijn bij een overval op een winkel aan de Steenstraat in Arnhem bij een overval op een supermarkt in Doornenburg', zo meldt het OM vrijdag. In het voorjaar van 2016 werd een onderzoek naar de man gestart, omdat er informatie was dat hij contact zou hebben met een Franse extremist in Syrië en met een Belgische extremist. Tegen hen zou de verdachte gezegd hebben dat hij een aanslag in Nederland wilde plegen en daarna naar Syrië zou reizen.

Bij de man trof de politie een zakje met diverse stoffen aan. Deze stoffen zijn onderzocht door het NFI. Het bleek te gaan om het schraapsel van luciferkopjes, de inhoud van batterijen en rookproducerende stoffen. Hoewel de stoffen op zich geen explosief vormen, kunnen ze volgens de officier van justitie wel gebruikt worden om een explosief te vervaardigen en was de verdachte dit ook van plan.

'Aanslag op politieman'

Hiermee zou hij een aanslag willen plegen, mogelijk op een politieman. Dit blijkt volgens het OM uit de gesprekken die de man voerde via WhatsApp, en met mensen uit zijn omgeving. Ook deelde de verdachte op zijn Facebook account filmpjes en foto’s van IS.

Gevaar

Er gaat volgens de officier een behoorlijk gevaar uit van de man. ‘’Tegen mensen in zijn omgeving heeft hij meermalen uitspraken gedaan dat hij een bom wilde laten ontploffen en dat hij mensen zou afslachten. Het dossier maakt duidelijk dat dat bepaald geen achteloze uitspraken waren, maar dat we zijn plannen serieus moeten nemen. Dat zijn voorbereidingen zich nog in een pril stadium bevonden, doet daar niets aan af.’’

Het bezit van de stoffen kwalificeert het OM als het voorbereiden van brandstichting/ontploffing, verboden wapenbezit met terroristisch oogmerk en het voorbereiden/bevorderen van een misdrijf (brandstichting/doodslag/moord) met een terroristisch oogmerk.

Overvallen

Het OM acht ook bewezen dat de man betrokken is bij een overval op een winkel in de Steenstraat in Arnhem op 26 april 2016. Deze overval is gepleegd door een minderjarige, die hiervoor is veroordeeld. De officier van justitie betoogde vandaag dat de 41-jarige man de destijds 16-jarige overvaller onder bedreiging heeft aangezet tot de overval en hem een mes heeft gegeven. De man zou in ieder geval een deel van de opbrengst krijgen en wilde hiervan drugs en wapens kopen. Uiteindelijk werd er niets buit gemaakt. Het OM vindt de rol van de man bij de overval zo doorslaggevend, dat van medeplegen kan worden gesproken.

Tot slot is er volgens het OM voldoende bewijs dat de man betrokken is bij een overval op een supermarkt in Doornenburg. Op 20 februari 2016 werden twee personeelsleden en vier klanten door twee overvallers bedreigd met een vuurwapen en een stroomstootwapen. De overvallers zijn er vandoor gegaan met de inhoud van een kassa en geld uit de kluis.

Maatschappij beschermen

Bij de strafreis heeft de officier rekening gehouden met de ernst van de feiten. 'Door het opleggen van gevangenisstraf zullen zijn boosheid, zijn radicale ideeën en daarmee zijn drijfveren niet verdwijnen' aldus de officier van justitie, 'een lange gevangenisstraf is nodig om de maatschappij voorlopig te beschermen.' Alles afwegende vindt de officier 7 jaar gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, passend.