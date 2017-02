NVWA zet intensief toezicht verkoop tabak voort

In 2016 zijn 176 boetes uitgedeeld aan ondernemers die tabak verkochten aan jongeren die nog geen 18 jaar waren. In 11 gevallen heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - nadat 3 keer binnen 12 maanden sprake was van een overtreding van de leeftijdsgrens - de verkoop van tabak bij ondernemers stilgelegd. Dat staat in de jaarlijkse voortgangsrapportage van de nalevings- en handhavingscijfers leeftijdsgrens en rookvrije horeca, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De NVWA zet het intensieve toezicht op tabak de komende tijd voort.

Steeds minder jongeren kopen tabak

De NVWA heeft in 2016 bureau INTRAVAL onderzoek laten doen naar het kopen van tabak door jongeren. Uit dit onderzoek blijkt dat het percentage jongeren dat tabak koopt of probeert te kopen is gedaald. Van de 16/17 jarigen koopt in 2016 9% wel eens tabak. Dit was in 2014 14%. Jongeren komen nog wel via vrienden aan tabak, zo blijkt uit het onderzoek. Jongeren kopen de tabak vooral bij cafetaria’s en in mindere mate bij tabakswinkels, supermarkten en tankstations. De jongeren is gevraagd of het hen lukte tabak te kopen. Bij supermarkten was deze slaagkans het laagst, terwijl het bij cafetaria’s en andere horecabedrijven bijna altijd lukte.

Testkopers

Uit ander onderzoek in 2016 (bureau Nuchter), uitgevoerd met testkopers, blijkt dat de gemiddelde naleving is gestegen (27% in 2015 en 43% in 2016). De naleving is bij de supermarkten met 72% het hoogst. De naleving is het laagst bij de horeca (cafetaria’s 33% en uitgaansgelegenheden 30%).

Meeste maatregelen in de horeca

Hoewel het steeds moeilijker wordt voor jongeren om tabak te kopen blijkt dat het via elk verkoopkanaal nog steeds mogelijk is om tabak te kopen. Reden te meer dat de NVWA doorgaat met haar intensieve toezicht. De NVWA werkt risicogericht en gebruikt de resultaten van de onderzoeken om prioriteiten in het toezicht te bepalen. In 2016 heeft de NVWA 4.316 leeftijdscontroles uitgevoerd bij onder meer horecagelegenheden, levensmiddelenzaken, tankstations en tabaksspeciaalzaken. Tijdens 999 van deze controles probeerde een jongere tabak te kopen. Bij 18% werd een overtreding van de leeftijdsgrens geconstateerd. De meeste maatregelen werden genomen bij de horeca (38%). Het ging daarbij vooral om cafetaria’s.