OM eist zeven jaar cel voor voorbereiden terroristische aanslag

De man zou volgens justitie tussen februari en april van het vorig jaar in het bezit zijn geweest van grondstoffen om explosieven mee te maken. Tevens besprak bij volgens Omroep Gelderland zijn plannen om een aanslag te plegen via WhatsApp.

Franse jihadist

Tevens zou hij contact hebben gehad met een Franse jihadist over terroristische acties waarbij zoveel mogelijk slachtoffer en hierna afreizen naar Syrië. Ook zou de man filmpjes online te hebben gezet waarin IS wordt verheerlijkt.

Overvallen

Voor het financieren van de aanslagen heeft de verdachte overvallen gepleegd op een supermarkt in Doornenburg en een winkel in Arnhem. De verdachte ontkent de overvallen en zijn plannen om een terroristische aanslag te plegen.

Pijpbommen

De man stond eerder al terecht omdat hij een tas met zelfgemaakte pijpbommen had en onderweg was naar de woning van zijn ex-vriendin in Doesburg. Hiermee wilde hij contact met zijn zoontje afdwingen. Volgens de verdachte zou zijn ex-vriendin en haar familie achter de aantijgingen zitten over een terroristische aanslag.