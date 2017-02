Bijna twee kilo speed in de vriezer en meer drugsvondsten in Delfshaven

In de afgelopen weken heeft de politie in Rotterdam-Delfshaven in drie verschillende onderzoeken aan de hand van tips diverse drugs- en wapenvondsten gedaan. Dit meldt de politie vrijdagavond.

'In totaal werden negen mensen aangehouden. In één woning werd naast drugs en ruim 6000 euro aan contant geld ook een vuurwapen met patronen gevonden. In een ander huis vond de politie bijna twee kilo speed in de vriezer', aldus de politie die bewoners verzoekt om tips en signalen over vuurwapens en drugsoverlast door te blijven geven.

Handel

Woensdag 25 januari ging het hennepteam van basisteam Delfshaven voor een controle langs bij een portiekwoning aan de Beukelsweg, waarvan zij vermoedden dat in één van de woningen een hennepkwekerij zou zijn. In het huis van een 20-jarige bewoner troffen agenten geen hennepkwekerij aan, maar op een tafel wel een stuk of twintig gripzakjes cocaïne.

Drugs en vuurwapen

Op basis daarvan arresteerde de politie de man en kregen de agenten toestemming van Justitie om de woning verder te doorzoeken. Op verschillende verstopplekken vonden rechercheurs toen een vuurwapen met patronen, in totaal bijna 4 kilo aan cocaïne, heroïne, speed en hasj, 6100 euro in contanten, verpakkingsmaterialen en verschillende materialen die vaak gebruikt worden bij de handel in drugs.

Vriezer

Zondag 29 januari onderzocht het ondermijningsteam een tip van een getuige die wist te vertellen dat in een huis aan het Henegouwerplein drugs in de vriezer zou liggen. Niet alleen bleek dat te kloppen, zo’n 2 kg amfetamine, maar er bleek nog veel meer te zijn.

Naast de vondst in de vriezer trof de politie zo’n 200 xtc-pillen, 24 gripzakjes cocaïne, viagrapillen zonder officieel label, bijna 2500 euro aan contant geld en een gasdrukwapen aan. De 40-jarige hoofdbewoner werd gearresteerd, evenals een 29-jarige bezoeker uit Bleiswijk, die bij een controle een kleine hoeveelheid drugs en ruim 1200 euro bij zich bleek te dragen.

1813 dagen cel

Afgelopen vrijdag kwam het basisteam af op aanhoudende klachten van bewoners over overlast door drugsgebruikers en dealers. Daardoor zagen agenten hoe een groep drugsgebruikers zich op de Bellevoysstraat verzamelde en contact maakte met een dealer. De hele groep, bestaande uit vijf personen tussen de 41 en 60 jaar oud en de 23-jarige dealer, werd ingesloten en aangehouden. Bij de dealer werden bijna 100 zakjes met heroïne en cocaïne gevonden.

Een huiszoeking aan de Spanjaardstraat leverde nog meer drugs op en een kleine hoeveelheid versnijdingsmiddelen. Ook vonden rechercheurs daar het legitimatiebewijs van de broer van de verdachte, een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die nog een gevangenisstraf van 1813 dagen had open staan. Zaterdag 4 februari is ook deze man gearresteerd.

Team Drugs & Ondermijning

Het team Drugs & Ondermijning Delfshaven verzamelt informatie over met name drugs, wapens en geld. Op basis daarvan zetten ze samen met ketenpartners als Douane, Kansspelautoriteit en gemeente in om bij de bron van de problematiek te komen en die te verstoren, bijvoorbeeld de leverancier of opslag van drugs, wapens of geld. Daarbij hoort ook het sluiten van woningen, panden en horeca waarvan het vermoeden is dat er criminele activiteiten plaatsvinden.