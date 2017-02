Veel glijpartijen door de sneeuw

Een gebied met sneeuw boven het zuiden en oosten breidt zich verder naar het westen uit. Op sommige plaatsen kan 1-3 cm sneeuw vallen. Vanmiddag trekt de sneeuw langzaam weg en gaat bovendien met name in de zuidelijke helft over in natte sneeuw en regen.

Vanavond en vannacht is er nog steeds kans op plaatselijk (natte) sneeuw. Bovendien is er ook kans op gladheid door bevriezing. Zondag overdag trekt de winterse neerslag naar het westen weg, komt de temperatuur ruim boven nul en verdwijnt de gladheid.

Vrijdagavond ontstonden er tientallen ongelukken door het winterse weer, aldus de VID. Ook van zaterdag op zondag hebben zich ongevallen voorgedaan.