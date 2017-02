Ajax-icoon Piet Keizer overleden

Volgens de NOS leed Keizer al een tijd aan een ongeneeslijke ziekte. De beroemde linksbuiten debuteerde in de hoofdmacht van Ajax op 5 februari 1961 in een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Deze wedstrijd werd met 1-0 door Feyenoord gewonnen.

Keizer was een opvallende, zij het grillige, speler met geniale acties. Hij stond een beetje in de schaduw van Johan Cruijff, met wie hij het zogenaamde koningskoppel vormde. Er zijn echter nog altijd kenners die zeggen dat Keizer een betere voetballer was dan Cruijff. Keizer maakte veelvuldig gebruik van de schaarbeweging.

Minister:

Sportminister Edith Schippers over het overlijden van Piet Keizer: "Nederland verliest een groot sportman. Piet Keizer was een unieke linksbuiten. Met zijn geniale acties was hij ontelbaar vaak beslissend in wedstrijden en droeg hij bij aan de grote successen van het Nederlandse voetbal in het begin van de jaren zeventig. Het kabinet leeft mee met zijn familie, vrienden en met Ajax."