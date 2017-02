Medewerker kringloopwinkel ontdekt werk van Piet Mondriaan tussen de spullen

Bij een kringloopwinkel in Naarden is mogelijk een werk van Piet Mondriaan ontdekt tussen de opgehaalde spullen.

Een medewerker ontdekte het werk en trok aan de bel. De Kringloper in Naarden heeft het werk aan kunstkenner en veilingmeester Rob Mulders laten zien. "Ik kom daar af en toe kijken en dan laten ze me dingen zien, om te kijken of het iets is", vertelt hij aan de regionale omroep NH. Maar of het om een echte Mondriaan gaat, is nog niet duidelijk.