Rijskwaterstaat: Pas rijstijl aan, Nederland spekglad

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers in het hele land hun rijstijl aan te passen in verband met de sneeuwval.

Die oproep heeft Rijkswaterstaat gedaan na een reeks ongevallen op snelwegen in met name het westen van het land. Zo ging in Aalsmeer rond het middaguur een motorrijder onderuit door het gladde besneeuwde wegdek. Een ambulance moest ter plaatse komen om het slachtoffer te helpen. Ook in de rest van het land regent het ongevallen.

Het KNMI waarschuwde eerder met code geel voor het winterse weer. Een gebied met sneeuwval boven het midden en zuiden trekt naar het westen weg. Op veel plaatsen levert dit een sneeuwdek van 1-3 cm op en is er sprake van gladheid. Vanavond en komende nacht trekken nieuwe gebieden met (natte) sneeuw over grote delen van het land, het zuiden uitgezonderd. De kans op gladheid wordt dan opnieuw groot.