Schilders maandag in actie voor echte banen en koopkracht

Schilderswerkgeversorganisatie OnderhoudNL sloot vorig jaar een bijzonder slechte cao af met “vakbond” LBV. Schilders leveren door die afspraken tot 1.800 euro per jaar in. FNV en CNV waren niet betrokken bij de cao-afspraken.

Schilders dubbel bestolen

De stakende schilders eisen een goed perspectief in de sector en een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Actiecoördinator Dick Koerselman: ‘We gaan net zo lang door met acties totdat OnderhoudNL weer aan tafel gaat met de FNV om afspraken te maken over een fatsoenlijke cao. Deze werkgeversclub heeft de schilders dubbel bestolen, van hun arbeidsvoorwaarden en van hun zeggenschap over de cao. De schilders zijn kwaad over de slechte cao én over het feit dat deze cao een dictaat is, dat zij niet zijn betrokken en geraadpleegd. Vandaar deze actie, en we gaan door totdat er een fatsoenlijk aanbod ligt.’

Eisen voor cao

De schilders willen dat de race naar beneden wordt gestopt. Ze eisen een cao met een fatsoenlijke loonsverhoging van 3% per jaar die niet ten koste gaat van andere arbeidsvoorwaarden. Verder een beoordelingssystematiek die recht doet aan het vakmanschap, de aanpak van schijnzelfstandigheid, het verbeteren van de cao-naleving in de sector, een passende regeling voor seniorendagen en de verbetering van duurzame inzetbaarheid.

“Loonsverhoging” schilders is volksverlakkerij

Werkgevers voeren aan dat er een loonsverhoging is afgesproken in de nieuwe cao en dat de schilders dus niet moeten zeuren. Koerselman: ‘Die zogenaamde loonsverhoging voor onze schilders is pure volksverlakkerij. Ze zouden er dit jaar in totaal 4,75% op “vooruit” gaan. Dat lijkt heel wat, maar door forse verslechteringen van allerlei andere regelingen betaalt de schilder die uiteindelijk dubbel en dwars zelf. Veel werknemers leveren per saldo zelfs in.’