Vrouw van tas beroofd bij bank in Delfzijl

Een 57-jarige vrouw uit Delfzijl is vrijdagavond van haar tas beroofd nadat zij geld wilde storten bij de ABN Amro aan de Landstraat in haar woonplaats.

Een nog onbekende dader pakte de tas van de vrouw af en rende weg richting het centrum. De gedupeerde vrouw meldde zich direct bij het politiebureau in Delfzijl.

Na de melding hebben meerdere eenheden uitgekeken naar de dader. Hierbij werd ook Burgernet ingezet met de oproep om uit te kijken naar de verdachte. Ondanks de inzet van de politie wist de dader te ontkomen.

De vrouw heeft aangifte gedaan en de politie wil niet zeggen wat er precies buitgemaakt is. Dit zou om daderinformatie gaan. Deze informatie zal gebruikt worden in het vervolg onderzoek.

Signalement

De verdachte is volgens de gedupeerde vrouw een man van ca. 1.70 meter lang en heeft een tenger postuur. Op het moment van het incident droeg hij een grijs stoffen joggingspak of iets wat daar op lijkt en donkere schoenen. Ook droeg hij iets over zijn hoofd toen de tas werd weggegrist. Het is niet bekend wat de huidskleur van de verdachte is.