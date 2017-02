Politie benut zaterdag de sneeuw in opsporing naar hennepkwekerijen

Hennepkwekerijen geven vaak zoveel warmte af dat de sneeuw niet op daken blijft liggen. Voor de politie kan dat een teken zijn om het betreffende perceel eens nader te onderzoeken. De politie en het Openbaar Ministerie het OM doen dan vandaag ook een oproep aan burgers om oplettend te zijn op de 'niet besneeuwde' daken en dat te melden.

''Als er over een adres meerdere meldingen binnen komen dan gaan we kijken of er ook daadwerkelijk een kwekerij zou kunnen zitten. Er moet dus altijd meer informatie zijn over een adres dan één melding. We gaan dus niet na één melding al bij uw buren naar binnen. Dus u kunt rustig tippen naar de politie. Er wordt zorgvuldig met uw informatie omgegaan.''