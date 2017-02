Almelo heeft weer stroom na grote storing

In Almelo viel zaterdag op meerdere plekken rond het middaguur de stroom uit.

Rond 14 uur was de stroomstoring verholpen. Oorzaak van de stroomstoring was een brand in een verdeelstation aan de Wierdensestraat. Cogas werkte samen met Enexis aan de reparatie.

Door de stroomstoring zaten naar schatting 18.000 huishoudens en veel winkels zonder stroom. Enkele winkels aan de meubelboulevard hadden uit voorzorg hun deuren gesloten. Ook de brandweer kwam in actie vanwege mensen die opgesloten zaten in de lift. Maar ook stonden hulpdiensten stand-by voor het ziekenhuis, dat was overgeschakeld op noodstroom. De brandweer riep mensen op naar hun buren en naasten om te kijken.