Bizar: Overvaller tankstation Geldrop drinkt rustig kop koffie op plaats delict

De politie hield zaterdagmiddag een 23-jarige man uit Eindhoven aan bij de shop van een tankstation aan de Laan Der Vier Heemskinderen in Geldrop. Hij pleegde even daarvoor een overval, maar bleef daarna opmerkelijk genoeg in de shop rondhangen.

Even na het middaguur kreeg de politie een melding van een geschrokken medewerkster. Een onbekende man was de shop van het tankstation binnengelopen en riep dat er een overval gaande was. Hij deed vervolgens een greep in de kassa en bleef in de shop aanwezig. Hij pakte onder meer wat te drinken voor zichzelf.

Arrestatie met getrokken wapen

Toen de politie bij de shop aan was gekomen liep de man naar buiten, waar hij door agenten werd ingerekend. Omdat onduidelijk was of de man een wapen had trok een agent zijn pistool. De verdachte bleek niet in het bezit was een wapen, maar wel van geld uit de zaak.



De medewerkster raakte niet gewond, maar was erg geschrokken. De Eindhovenaar zit vast op het bureau en wordt verhoord. De politie onderzoekt achtergronden van zijn opmerkelijk actie.