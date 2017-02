Het blijft oppassen voor gladde wegen

Voor wie vanavond of vannacht de weg op moet blijft het oppassen geblazen voor gladheid. Daarvoor waarschuwt het KNMI.

In Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Utrecht is het plaatselijk glad ten gevolge van sneeuwval eerder vandaag. Bovendien trekken vanavond en vannacht nieuwe gebieden met sneeuw van oost naar (noord)west over grote delen van het land, waardoor het ook op andere plaatsen glad kan worden.

Zondag overdag trekt de winterse neerslag naar het westen weg, komt de temperatuur (ruim) boven nul en verdwijnt de gladheid geleidelijk.