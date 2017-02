Drie jongetjes verdacht van veroorzaken brand bedrijf Tilburg

Een brand heeft zaterdagmiddag een gedeelte van een bedrijf aan de Jac. Van Vollenhovenstraat in de as gelegd. Vlak voordat de brand uitbrak hield de politie drie jongetjes aan op het terrein.

Om 15.44 uur kwam er een melding binnen van vuurwerkoverlast. Een getuige meldde dat hij vuurwerkknallen hoorde op het bedrijventerrein en de melder had ook glasgerinkel had gehoord. Een toegesnelde politieauto trof op het terrein van een bedrijf aan de Jac. Van Vollenhovenstraat drie jongens aan van 12, 13 en 14 jaar oud. Ze hadden vuurwerk bij zich.

Een oplettende agent wierp een blik door een gebroken raam naar binnen en zag daar een brand ontstaan. Vanaf dat moment ging het snel en werd met spoed de brandweer opgeroepen. Binnen enkele minuten was het een forse brand geworden. Het duurde enkele uren voordat de brand geheel was gedoofd. De eigenaar van het bedrijf gaf aan dat hij een flinke schade had opgelopen. De drie jongens zijn naar het bureau gebracht. Ze worden verdacht van het veroorzaken van een brand. De ouders van de kinderen zijn in kennis gesteld. De zaak zal verder onderzocht worden.