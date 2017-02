Grote brand op het terrein van staalproducent Tata Steel

Op het terrein van staalproducent Tata Steel in Velsen-Noord heeft zaterdagavond een grote brand gewoed in een transformatorhuis.

De brand brak uit rond 18.30 uur. De bedrijfsbrandweer schaalde bij aankomst direct op naar grote brand en kreeg bijstand van de Veiligheidsregio Kennemerland. Bij de brand is niemand gewond geraakt gezien er niemand werkt in het transformatorhuis. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer adviseerde inwoners van Wijk aan Zee en Beverwijk om ramen en deuren dicht te houden.